Son dakika haberi: 1 ton 100 kiloluk kurbanlık boğa, 23 bin liraya satıldı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 1 ton 100 kiloluk simental cinsi boğa 23 bin liraya alıcı buldu.

Tavşanlı'nın Göbel köyünde besicilik yapan İsmet Güngör, 1 ton 100 kiloluk simental cinsi boğasını satışa çıkardı. Hayvan pazarında ilgi odağı olan boğa, 23 bin liraya satıldı.

Güngör, "Ramazan ayında kestirmedim kurbanlık olsun diye. Besleyip büyüttükten sonra satmak istiyordum. Elimde büyüdü. Çok uysal bir hayvan. Özel olarak bakıp, besledim. Ağırlığı ve iriliğinden dolayı pazara getirdik. Simental cinsi boğamla herkes çok ilgilendi. Yine kendi köyümüze 23 bin liraya satmak nasip oldu" dedi.