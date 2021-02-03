Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı - Son Dakika

Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı

03.02.2021 02:15

İzmir'de 10 katlı apartmanda oturan bir şahsa ait dairede çıkan yangın nedeniyle, bina sakinleri zor anlar yaşadı. Şahsın, karısıyla kavga edip binayı ateşe verdiği iddia edildi. Bir bina sakini "Oğlum 'anne nefes alamıyorum' dedi. Canımızı zor kurtardık" ifadelerinde bulunurken, başka bir vatandaş "Sabaha kadar tek battaniyeyle dışardayız" dedi.

Yangın, gece geç saatlerde Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi 8809/10 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın zemin katında çıktı. Apartmanın zemin katında M.K.'nın oturduğu dairede iddiaya göre aile içi yaşanan tartışmanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmanda can pazarı yaşandı.

YANAN DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

Alevleri fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında bazı vatandaşlar binanın içinin dumanla kaplanmasına rağmen kendi imkanlarıyla merdivenlerden inerek dışarıya çıkarken, yangından etkilenmemek için üst katlara çıkan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yana daire kullanılamaz hale gelirken, bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi.

Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı

"PENCEREDEN BAKTIM DUMAN ÇIKIYOR"

Yangın sırasında kendi imkanları ile dışarıya çıkan apartman sakini Turan Karaman, "Bağırış, çağırış vardı. Kırıp dökme olayı oldu. Ben ineyim dedim, sarhoştur diye hanım inme dedi. Balkona çıktım, pencereden baktım duman çıkıyor. Yani büyük olasılıkla eşyaları kırdı, döktü. Sonra yaktı gitti. Tanımıyorum, evliydi galiba eşiyle kavga ettiğine şahit oluyorduk." dedi.

Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı

"OĞLUM 'NEFESİM KESİLİYOR' DEDİ"

Apartmanın 4'üncü katında oturan Sevgi Kanberi, çıkan yangın sonrası oğlu Uğur ile birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalışırken, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sevgi Kanberi, "Zemin katta, karısıyla dövüşmüş, binayı ateşe vermiş. Oğlum 3 kere yere yattı 'nefesim kesiliyor adım atacak halim yok anne' dedi. Zorla aşağıya indirdim, eşim çatıdaydı. Oğlumu sürükleye sürükleye indirdim, inerken de ceketini düşürmüş 'anne' diyor, 'ceketimi düşürdüm'. 'Boşver' dedim, ''canın önemli. Aşağıya inelim kendimizi kurtaralım." diye konuştu.

GECEYİ ARABADA GEÇİRDİLER

Yangın sonrası komşularının kendilerine yardım ettiğini belirten Sevgi Kanberi, "Komşumuz ceket ve kazak verdi, direk yataktan kalktığımız gibi inmiştik. Hala da boğazım yanıyor. Eve çıkamayacağız borularda gaz tehlikesi var. Geceyi arabamızda geçireceğiz. Tek battaniyemiz var ve 3 kişi geçireceğiz. Eve gidemeyiz." dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, apartman dairesini ateşe verdiği ileri sürülen M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.K.'nın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. Yangın nedeniyle, apartmanın zemin katında 2 dairenin zarar gördüğü öğrenildi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, dumandan etkilenen vatandaşların tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı
Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı
Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı
Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı

İtfaiye, Yangın, Polis, Çiğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısıyla kavga edip evini ateşe verince, 10 katlı apartmanda can pazarı yaşandı - Son Dakika


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