100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti

29.03.2022 12:12

100 liralık iddia canından etti.

100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti

ÇANAKKALE Çanakkale'de, arkadaşlarıyla 100 lira parasına iddiaya giren lise öğrencisi 16 yaşındaki Samet Umut Öner hayatını kaybetti.

Çanakkale'de dün akşam 20.45 sıralarında iskele bölgesinde arkadaşlarıyla muhabbet eden lise 11'inci sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, kordondan iskeleye yüzeceğini öne sürerek 100 lira parasına iddiaya girdi. Daha sonra denize atlayan Öner, bir süre sonra gözden kaybolunca çevrede bulunan 2 kişi denize atlayarak Öner'i aramaya başladı.

Daha sonra bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi dalgıçları geldi. Ekipler, yaptıkları araştırma sonrasında Samet Umur Öner'i denizin dibinden yaklaşık 20 dakika sonra çıkardı. Ambulansa alınan ve kalp masajı yapılarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde su sıcaklığının 5.8 derece olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti
100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti
100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti
100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti
100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti
100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti
100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti
100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti
100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi ARKADAŞLARIYLA İDDİAYA GİRİP DENİZE ATLADIĞI ÖNE SÜRÜLEN LİSELİ SAMET UMUT BOĞULDU ARKADAŞLARIYLA İDDİAYA GİRİP DENİZE ATLADIĞI ÖNE SÜRÜLEN LİSELİ SAMET UMUT BOĞULDU

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: 100 liralık iddia canından etti... Arkadaşlarıyla iddiaya giren genç denizde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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