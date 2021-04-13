101 yaşındaki 6 çocuk, 43 torun sahibi Saadet nine torununun torununu gördü - Son Dakika

Konya'da iki evliliğinden 6 çocuğu ve 43 torunu olan 101 yaşındaki Saadet Akkaş, torununun torununu görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çocuklarının yanında yaşamını sürdüren Saadet Akkaş, bir süre önce 101 yaşına girdi.

Bir asrı aşkın ömründe yaptığı iki evlilikten 6 çocuk ve 43 torun sahibi olan Akkaş, torununun çocuklarından dünyaya gelen 4 torununun torununu gördü.

Akkaş, uzun yaşamın sırrını, az yemeye ve doğal ürünlerle beslenmeye borçlu.

"101 yaşında yeni diş çıkardı

Saadet Akkaş'ın ilk eşinden olan oğlu Ali Pektaşlı (68), AA muhabirine, annesinin bugüne kadar önemli bir sağlık sorunu yaşamadığını anlattı.

Annesinin 101 yaşında yeni dişinin çıktığını belirten Pektaşlı, "Bizleri güzelce büyüttü. Allah razı olsun, onu çok seviyoruz." dedi.

Çocukları ve torunlarıyla mutlu bir hayat süren Saadet Akkaş ise geçmiş yıllarda çok zorluklar ve sıkıntılar çektiklerini anlattı.

Çektikleri sıkıntılara rağmen verdikleri nimetler nedeniyle Allah'a hep şükrettiklerini ifade eden Akkaş, şunları kaydetti:

"Yiyeceğimiz, giyeceğimiz şimdiki gibi bol değildi. Çok büyük zorluklar, sıkıntılar çektik ancak hep şükrederdik. Şimdi her şey bol ama kimse şükretmiyor. Önceden bir, iki öğün yiyecek bir şey bulduk mu karnımız doyuyordu. Bugünkü insanlar geçmişte yaşanan sıkıntıları bilseler, ellerindeki imkanların kıymetini daha çok bilirler. Önceden az imkanlara, az paraya rağmen tarifsiz mutluluk vardı. Şimdi insanlarda her şey var ama mutlu değiller. Önceki sevgi ve saygı şu anda kalmamış."

Torununun torununu gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Akkaş, kendisine uzun yaşamanın sırrını soranlara "az yemelerini ve doğal beslenmelerini" tavsiye ettiğini anlattı.

Eski yılları hasret ve özlemle anan Akkaş, yardımlaşma ve dayanışmanın geçmişte daha çok ve anlamlı olduğunu dile getirdi.