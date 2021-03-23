Son dakika haberi: 106 yıllık ömründe iki salgın dönemini yaşayan Safiye nine, fedakar sağlıkçılara duacı - Son Dakika

Son dakika haberi: 106 yıllık ömründe iki salgın dönemini yaşayan Safiye nine, fedakar sağlıkçılara duacı

23.03.2021 11:37
Son dakika haberi: 106 yıllık ömründe iki salgın dönemini yaşayan Safiye nine, fedakar sağlıkçılara duacı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Edirne'de nüfus kayıtlarına göre kentin en yaşlısı 5 çocuk annesi 106 yaşındaki Safiye Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlıkçılara fedakarlıklarından ötürü minnetini dualarıyla gösteriyor.

Edirne'de nüfus kayıtlarına göre kentin en yaşlısı 5 çocuk annesi 106 yaşındaki Safiye Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlıkçılara fedakarlıklarından ötürü minnetini dualarıyla gösteriyor.

Yunanistan'ın Edirne sınırına yakın bir köyde 1915 yılında dünyaya gelen Safiye Pehlivan, ailesiyle ana vatana yerleşme kararlarını 1956 yılında hayata geçirdi.

Pehlivan çocuklarıyla Meriç Nehri'ni geçerek önce Doyran köyüne ardından da Karaağaç Mahallesi'ne yerleşti. Eşi mülklerini sattıktan 3 ay sonra Türkiye'ye gelebildi.

Eşini 34 sene önce kaybeden, 6 yıldır da kızının yanında yaşamını sürdüren Safiye nine, sağlıklı beslenmeye ve uyku düzenine dikkat ediyor. Akşam erken uyuyan ve sabahın ilk ışıklarıyla güne başlayan Pehlivan, hazır hiçbir ürün tüketmiyor. Pehlivan uzun yaşam için stresten uzak durulmasını öneriyor.

Namaz kılıp üç aylarda oruç tutan Safiye Pehlivan, ara ara ailesine ilahiler seslendiriyor.

Sıtma salgınını da görmüş

Safiye nine, AA muhabirine hayatı boyunca küçük çaplı pek çok salgın hastalığa denk geldiğini ancak Kovid-19 gibi pandemi olmuş bir de sıtma salgınını 1950'lili yılların başında Yunanistan'da yaşadıklarını anlattı.

Sıtmanın da salgın olduğu dönemlerde pek çok kişinin yaşamına mal olduğunu ifade eden Pehlivan, "Küçük yaşlarımda biz bir de sıtma biliyorduk. O hastalık da fenaydı, sarmıştı dünyayı. Anam sarımsak sapıyla, sirkeyle yağlardı bizi. Kardeşimin biri öküz arabasıyla doktora giderken yolda öldü, diğer kardeşim de yine sıtmadan vefat etti. Çok zorluk çektik." dedi.

"Şimdi birde korona çıktı" diyen Safiye nine, insanların tedbirlere uymasını istedi.

En çok sağlıkçılara üzüldüğünü ifade eden Pehlivan, salgında mücadelenin simgesi haline gelen sağlık çalışanlarının haklarının ödenemez olduğunu vurguladı.

İbadetleri sırasında salgının bitmesi için ve sağlık çalışanlara Allah'ın güç vermesi çok dua ettiğini ifade eden Safiye nine, "Tespihimi çekiyorum üç aylarda. Kur'an'ım, tespihim hepsi burada. Bütün hemşirelere, doktorlara, komşulara dua ediyorum. Bildiklerimin adlarını söylüyorum. Allah beladan korusun. Çok ölümler oluyor. Allah insanları korusun. Dikkat edelim, sağlıkçılarımızın işleri zor, Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Pehlivan, Kovid-19 aşısı için de bu hafta sağlıkçıların eve gelip uygulama yapacaklarını kaydetti.

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 106 yıllık ömründe iki salgın dönemini yaşayan Safiye nine, fedakar sağlıkçılara duacı - Son Dakika


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