Son dakika haberi... 108 yaşında koronavirüsü yendi, 'Herkes dikkat etsin' diye uyardı - Son Dakika
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Son dakika haberi... 108 yaşında koronavirüsü yendi, 'Herkes dikkat etsin' diye uyardı

24.03.2022 14:05
Son dakika haberi... 108 yaşında koronavirüsü yendi, 'Herkes dikkat etsin' diye uyardı

Son dakika haberler: RİZE'de, 25 gün süren tedavinin ardından koronavirüsü yenen Gülten Saruhan (108), "Bu hastalığı da atlattık; insanlar dikkat etsinler, bu hastalıktan kurtulalım" dedi.

RİZE'de, 25 gün süren tedavinin ardından koronavirüsü yenen Gülten Saruhan (108), "Bu hastalığı da atlattık; insanlar dikkat etsinler, bu hastalıktan kurtulalım" dedi.

Kentte 4 çocuğu ve 11 torunu olan Gülten Saruhan, geçen ay burun akıntısı ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurunca yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Saruhan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 25 günlük tedavi sonrası son testi negatif çıkan Saruhan, taburcu edildi.

Sağlığına kavuşup, evde dinlenen Gülten Saruhan, ilerleyen yaşına rağmen koronavirüsü atlattığını belirterek, "Evde çok öksürdüm sonra hastaneye götürdüler. Doktorlar ilgilendi şimdi iyiyim. O dönemde çok ağrım olmuştu. Eskiden verem hastalığı vardı, şimdi de korona var. Herkes maskeyle geziyor. Çok hastalıklar geçirdim, şükür 108 yaşıma kadar geldim. Bu hastalığı da atlattık; insanlar dikkat etsinler, bu hastalıktan kurtulalım" dedi.

Annesinin testi pozitif çıktığında çok korktuklarını anlatan Birsen Kalyoncu da "Önce burnu akmaya başladı, öksürük arttı. Gıda takviyesi yaptık iyileşmedi, hastaneye kaldırdık. Hastalık yüzde 30 ciğerlerine inmişti. Ateşlendiği, hastalığın ağır seyrettiği durumlar yaşadık. Sonuçta annem 108 yaşında Covid'i yenmeyi başardı. 'Annem bunu atlatamaz' dedik çünkü genç yaşta insanlar ölüyorlar. Tedavi sonuç verdi, 25 gün üzerine hastaneden çıktık. Şimdi annem çok iyi, eski neşesine de kavuştu" diye konuştu.


Son dakika haberi... 108 yaşında koronavirüsü yendi, 'Herkes dikkat etsin' diye uyardı
Son dakika haberi... 108 yaşında koronavirüsü yendi, 'Herkes dikkat etsin' diye uyardı
Son dakika haberi... 108 yaşında koronavirüsü yendi, 'Herkes dikkat etsin' diye uyardı
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 108 yaşında koronavirüsü yendi, 'Herkes dikkat etsin' diye uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 108 yaşında koronavirüsü yendi, 'Herkes dikkat etsin' diye uyardı - Son Dakika
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