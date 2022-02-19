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11 ARACIN LASTİĞİNİ 86 SANİYEDE KESTİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

11 ARACIN LASTİĞİNİ 86 SANİYEDE KESTİ; O ANLAR KAMERADA

19.02.2022 13:42

HATAY'da, kimliği belirsiz 20 yaşlarındaki şüpheli, park halindeki 11 aracın lastiğini 86 saniyede bıçakla kesti.

HATAY'da, kimliği belirsiz 20 yaşlarındaki şüpheli, park halindeki 11 aracın lastiğini 86 saniyede bıçakla kesti. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, İskenderun ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 80'inci ve 83'üncü sokaklarda oturanlar, park halindeki araçlarının lastiklerinin bıçakla kesilip patlatıldığını fark edince polise haber verdi. İhbarla sokağa gelen ekiplerin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinden, 20 yaşlarındaki şüphelinin, araçların lastiklerini bıçakla kestiği saptandı. 11 aracın lastiğinin 86 saniyede kesildiği belirlendi. Mahalleli, araçlarının lastiklerini değiştirirken, polis de şüpheli belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

11 ARACIN LASTİĞİNİ 86 SANİYEDE KESTİ; O ANLAR KAMERADA
11 ARACIN LASTİĞİNİ 86 SANİYEDE KESTİ; O ANLAR KAMERADA
11 ARACIN LASTİĞİNİ 86 SANİYEDE KESTİ; O ANLAR KAMERADA
11 ARACIN LASTİĞİNİ 86 SANİYEDE KESTİ; O ANLAR KAMERADA
11 ARACIN LASTİĞİNİ 86 SANİYEDE KESTİ; O ANLAR KAMERADA
11 ARACIN LASTİĞİNİ 86 SANİYEDE KESTİ; O ANLAR KAMERADA

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İskenderun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 11 ARACIN LASTİĞİNİ 86 SANİYEDE KESTİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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