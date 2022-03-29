11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon - Son Dakika
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11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon

29.03.2022 09:08
11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon

Adana polisi 130 vatandaştan tefecilik yöntemiyle 11 milyon lira aldığı öne sürülen 23 zanlının yakalanması için operasyon yaptı.

Adana polisi 130 vatandaştan tefecilik yöntemiyle 11 milyon lira aldığı öne sürülen 23 zanlının yakalanması için operasyon yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir vatandaşın ihbarı üzerine 23 kişilik bir tefecilik şebekesi olduğunu belirledi. Polis zanlıların zor durumda olan vatandaşlara para verip yüksek faizle geri tahsil edip, veremeyenleri de tehdit ettiklerini tespit etti. Polis bu tespitler üzerine 130 vatandaştan 11 milyon lira aldığı öne sürülen 23 zanlıyı yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda polis çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Fatih Keçe/ İHA)

11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon
11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon
11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon - Son Dakika


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