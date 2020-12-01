Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı - Son Dakika

Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı

01.12.2020 12:06
Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli sağlık çalışanları, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlarken, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli sağlık çalışanları, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlarken, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Koronavirüs süreciyle birlikte daha ağır bir çalışma temposunda görev yaptıklarını ifade eden sağlık çalışanları, halkın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde ambulans şoförü ve Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak 14 yıldır görev yapan Ergün Tuna, sağlık çalışanlarının, her zaman özverili bir şekilde görev yaptığını söyledi.

Zaman zaman trafikte yol vermeme konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Tuna, şunları söyledi:

"Trafikte yaşadığımız zorluklardan bir tanesi, yayaların yaya geçitlerinde sirenler ve tepe lambalarımız açıkken bizden yol vermemizi istiyorlar. Trafikte yaşadığımız zorluklardan bir tanesi yol vermeme durumu. Bunun sebebi de sürücüler, camları kapalı, müzik son ses açık ve telefonla konuştuğu esnada bizi görsel ve işitsel olarak fark edemiyorlar. Bu da hastaya ya da hastaneye ulaşmada gecikmelere neden oluyor."

"Kişisel koruyucu ekipman kullanmaya başladık"

Evli ve üç çocuk annesi ATT Sevda Biçer ise mesleğini severek yaptığını bildirdi.

Tüm sağlık çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayan Biçer, koronavirüsle savaşırken kendi hayatlarında da bazı değişiklikler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemi süreci ile beraber bizler de kişisel koruyucu ekipman kullanmaya başladık. Hem kendinizi hem de diğer bireyleri korumak amacıyla kullanıyoruz. Ülkemizde mart ayından itibaren görülen ilk vakadan sonra kesin Kovid-19 tanısı almış veya belirtiler gösteren hastaları naklettikten sonra ambulansımızda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyorduk. Eylül ayından bu yana da her vaka naklinden sonra dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladık. Bu işlem, yine bizim tarafımızdan özel ekipmanlarla yapılıyor."

"Kovid-19 test sonuçlarını öğrenmek için arıyorlar"

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'nde çağrı karşılayan Aycan Ergül de gereksiz çağrıların yoğunluğa neden olduğunu kaydetti.

Salgın süreciyle birlikte, arayan kişilerin test sonuçlarını bile 112 Acil Çağrı Servisi'ne sorduğunu anlatan Ergül, şunları kaydetti:

"Pandemiden önce en çok savaş verdiğimiz konu acil olmayan çağrılardı. Pandemi ile birlikte, karantinada olan, temaslı olan Kovid-19 olan hastalarının bizi arayarak test sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Karantina sürelerinin bitip bitmediğini öğrenmek isteyenler de arıyor. Kullanacakları ilaçları nasıl kullanmaları gerektiği gibi sorulara maruz kaldık. Bu gibi durumlarda hastalar Kovid-19 çağrı merkezini arayarak kendileri bilgilenebilirler. Böylelikle 112 acil çağrı hattını meşgul etmeyeceklerdir."

"Lütfen gereksiz çağrılarla 112'yi meşgul etmeyelim"

Komuta Kontrol Merkezi doktorlarından Bülent Bozkurt ise 22 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yaptığını ifade ederek, "Pandemi sürecinde vaka sayımızın yüzde 50 civarında artması nedeniyle biz de doktor sayısını 3'e, çağrı karşılayıcı arkadaşların sayısını da 12'ye çıkarttık. Pandemi sürecinde çağrılarımızın yüzde 70'ini olası ya da şüpheli kovid vakaları oluşturuyor. Biz de normal sorularımıza ek olarak hastanın ateş, öksürük, solunum sıkıntısı varsa diğer kronik hastalıkları ile ilgili bilgiler istiyoruz. Ayrıca hastaya en kısa sürede ulaşabilmek için adres bilgisinin tam ve net olması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Bozkurt, "Herkesin kaliteli bir sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmesi için lütfen gereksiz çağrılarla 112'yi meşgul etmeyelim." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı
Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı
Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı
Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı
Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı
Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı
Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı
Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı
Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı

Eskişehir, Ambulans, 112 Acil, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Eskişehir 112 Ambulans Servisi çalışanları yaşadıkları zorlukları anlattı - Son Dakika


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