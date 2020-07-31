Son dakika haberi... 113 acemi kasap hastanelik oldu - Son Dakika

113 acemi kasap hastanelik oldu
AMASYA - Amasya'da 113 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.
Amasya'da kurban kesmeye kalkan acemi kasaplar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplar yaralanarak hastanelere başvurdu.
7 kişi Gümüşhacıköy, 30 kişi Merzifon, 35 kişi Suluova, 25 kişi merkez, 16 kişi Taşova'da olmak üzere toplamda 113 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplar hastanelere kaldırılarak tedavi edildi.