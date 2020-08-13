Son dakika haberi! 115 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi kadınlar ve çocuk kamerada - Son Dakika

Şüphelilerden G.A. ve Ç.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, D.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 17:16

Kaynak: DHA

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