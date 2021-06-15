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Son dakika haberi | 12 Haziran'da yapılan genel seçimleri 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi | 12 Haziran'da yapılan genel seçimleri 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı

15.06.2021 23:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin galibi, 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) oldu.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin galibi, 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) oldu.

Cezayir'de seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANİE) Başkanı Muhammed Şerfi, düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilcinin belirlenmesi için cumartesi günü yapılan seçim sonuçlarını açıkladı.

Şerfi, UKC'nin, 407 sandalyeli meclisin yüzde 25,79'una tekabül eden 105 sandalyeyi aldığını ve seçimlerin galibi olduğunu söyledi.

Bağımsızların parlamentoda yüzde 19,16 oranla 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin yüzde 15,72 oranla 64, Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin ise yüzde 14 oranla 57 sandalye kazandığını belirten Şerfi, Mustakbel Cephesi'nin 48, Ulusal Bina Hareketi'nin de 40 sandalye kazandığını kaydetti.

Şerfi, geri kalan 15 sandalyenin de diğer küçük partiler arasında birer ikişer dağıldığını belirtti.

Celfa vilayetinde, 13 olan parlamentonun tüm sandalyelerini UKC'nin kazandığını, Musteganim vilayetinin 8 olan tüm sandalyelerinin de Ulusal Bina Hareketi tarafından alındığını kaydeden Şerfi, parlamentonun çoğunluğunun gençler, üniversiteliler ve kadınlardan oluşacağını ifade etti

Şerfi ayrıca yeni getirilen açık liste sisteminin, parlamentoda halkın temsili şeklinde düzenlemeye izin verdiğini kaydetti.

Cezayir, 12 Haziran Cumartesi, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilciyi seçmek üzere sandığa gitmişti. Muhaliflerin boykot çağrısı yaptığı seçimlerde, kayıtlı 24 milyondan fazla seçmenden sadece yüzde 30,2'si oy kullanmıştı.

Son dakika haberi | 12 Haziran'da yapılan genel seçimleri 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
Son dakika haberi | 12 Haziran'da yapılan genel seçimleri 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
Son dakika haberi | 12 Haziran'da yapılan genel seçimleri 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
Son dakika haberi | 12 Haziran'da yapılan genel seçimleri 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı

Cumartesi, Cezayir, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 12 Haziran'da yapılan genel seçimleri 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı - Son Dakika


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