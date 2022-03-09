Son dakika haberi | 12 hırsızlık olayına karışan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika haberi | 12 hırsızlık olayına karışan şahıs polisten kaçamadı

09.03.2022 14:49
Son dakika haberi | 12 hırsızlık olayına karışan şahıs polisten kaçamadı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı 12 hırsızlık olayına karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı 12 hırsızlık olayına karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 12 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren L.O.'nun (32) yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, L.O.'nun 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. - KAYSERİ

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Aranan şahıslar yakalandı Aranan şahıslar yakalandı Hakkında arama kararı bulunan şahıslar yakayı ele verdi Hakkında arama kararı bulunan şahıslar yakayı ele verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 12 hırsızlık olayına karışan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika


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