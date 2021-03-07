Son dakika haberi! 12'nci kattan aşağı atılan şahıs: "Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm" - Son Dakika

Son dakika haberi! 12'nci kattan aşağı atılan şahıs: "Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm"

07.03.2021 13:17

Son dakika haberine göre 12'nci kattan aşağı atılan şahıs: "Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm" İlyas Demirci: "Ona baktım diye beni takip ederek bu hale getiriyor" "Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm" Mağdurun eşi Gülhan Demirci:...

12'nci kattan aşağı atılan şahıs: "Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm"

İlyas Demirci: "Ona baktım diye beni takip ederek bu hale getiriyor"

"Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm"

Mağdurun eşi Gülhan Demirci: "62 yaşındaki adama bunu yapan eşine ve çocuğuna da yapar"

İSTANBUL - Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı bir kişi tarafından 12'nci kattan yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11. kata atılan İlyas Demirci yaşadığı korku dolu anları anlattı. Şahsın serbest bırakılmasına tepki gösteren Demirci, "Şahısın avukatı ölmemiştir, sağdır raporu alıyor. O günkü savcı da onu serbest bırakıyor. Ben ölümü bekliyorum o arkadaş oradan tutuklamadan serbest bırakılıyor. Benim için ikinci bir ölüm" dedi. Demirci'nin eşi ise "62 yaşındaki bir insana bunu yapan 22 yaşındaki bir kişi. Yarın çocuğuna eşine de yapar. Tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı Çağdaş Boyalı, tarafından 12. kattan aşağı atıldı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Şahısla aralarında herhangi bir sorun olmadığını hatta ilk defa orada gördüğünü söyleyen Demirci, ona baktığı için takip edildiğini daha sonra da saldırdığını belirtti.

"Betona 100 kiloluk halimle olduğum gibi çakıldım"

Olayın şokunu hala atlatamadığını aktaran İlyas Demirci, "2'nci ayın 22'sinde Perpa Ticaret Merkezi'nde akşam saat 17: 00 gibiydi iş yerinden çıktım, 13'üncü kattaki tuvalette gidiyordum. Gittiğim güzergahta önümdeki birkaç tane delikanlı duruyordu, korkutucu ve ürkütücü tipleri vardı. Rahatsız oldum gitmedim o tarafa döndüm geriye 12'nci kata indim. Oradaki lavaboya gittim. Lavabodan çıktım o bakıp rahatsız olduğum kişiyi karşımda gördüm. Sonra tartışmaya başladık. İşte niye takip ediyorsun, niye geldin. O sen bana niye baktın falan derken arbede yaşandı. Sonra bana acımasızca kulağımın arkasından vurunca tabi ben bilincini kaybetmişim ve oraya düşmüşüm. Sonra hala bana vuruyor, bu darbelerin etkisi ile tekrar kendime geldim. Uyandım sen bana niye vuruyorsun diye müdahaleye kalkarken beni tuttuğu gibi 12'nci kattan 4 buçuk 5 metre aşağıya yani 11'inci kata maalesef attı. Ben betona 100 kiloluk halimle olduğum gibi çakıldım" dedi.

"Ona baktım diye beni takip ediyor ve beni bu hale getiriyor"

Şahsın serbest bırakılmasının kendisi için adeta ölüm olduğunu söyleyen Demirci, "Hayatımda ilk defa gördüm. Orada öyle başıboş geziyor. Ben ona baktım diye beni takip ediyor ve beni bu hale getiriyor. Orada bayılıp kalmışım beni hastaneye kaldırmışlar. Bir dünya kırık var, iç kanama geçirmişim. Yoğun bakımda dört gün yattım. Kulağım patlamış oda duymuyor. Beni esas yıkan şey bu arkadaşı orada kameralardan takip edip almışlar. Ben gece 6 saat ameliyatta kalıyorum sabah 7'de ameliyattan çıkıyorum, yoğun bakıma alınıyorum. 9-10 gibi de o vatandaşın avukatı da geliyor ölmemiştir, sağdır rapor alıyor. O günkü savcı bey de onu serbest bırakıyor. Yani ben burada ölümü bekliyorum o arkadaş oradan tutuklamadan serbest bırakılıyor benim için ikinci bir ölüm. Buradan adalet bakanıma sesleniyorum. Bana yaptılar. Bu adam başıboş geziyor belki şimdi birine daha yapmıştır. Nasılsa ölmeyince hiçbir şey olmuyor diye. Buna bir müdahale edilmesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bunu eşime yapan yarın çocuğuna da eşine de yapar"

Şahısın hem Psikoloji öğrencisi, hem de Kung-Fu sporu ile uğraştığını söyleyen Eşi Gülhan Demirci, "Ben eşimi bu hale getiren kişinin tutuklanmasını istiyorum. Çünkü bugün eşime yapan yarın başkasına yapar. 62 yaşındaki bir insana bunu yapan 22 yaşındaki bir kişi, yarın çocuğuna eşine de yapar. Belki onu serbest bırakan savcıya da yapar. Bu yüzden tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Kendi ifadesinde de yazıyor zaten tanımadığını söylüyor. Sorun ne olursa olsun atamaz aşağıya bu öldürmeye teşebbüstür. Kendisi Kung-Fu sporu yapıyormuş zaten. Orada da hareketlerini denemiş herhalde. O kadar profesyonel atıyor ki tepetakla çevirip atıyor ve psikoloji öğrencisi bu" diye konuştu.

Son dakika haberi! 12'nci kattan aşağı atılan şahıs: Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm
Son dakika haberi! 12'nci kattan aşağı atılan şahıs: Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm
Son dakika haberi! 12'nci kattan aşağı atılan şahıs: Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm
Son dakika haberi! 12'nci kattan aşağı atılan şahıs: Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm

Kung Fu, Esnaf, Şişli, Savcı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi! 12'nci kattan aşağı atılan şahıs: 'Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! 12'nci kattan aşağı atılan şahıs: "Hastanede ölümü beklerken zanlının serbest kalması benim için ikinci bir ölüm" - Son Dakika
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