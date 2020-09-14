Son dakika haberi! 13 kişilik servis aracında 20 kişi taşıyan şoförü jandarma affetmedi

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Korona virüs (Covit-19) tedbirlerini hiçe sayarak 13 kişilik servis aracında 20 kişi taşıyan sürücüye bin 25 TL trafik cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Korona virüs (Covit-19) tedbirlerini hiçe sayarak 13 kişilik servis aracında 20 kişi taşıyan sürücüye bin 25 TL trafik cezası kesildi. Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerinde Covid-19 denetimi yaptı. Sandıklı-Hocalar kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma trafik ekipleri 14 işçi servisinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 13 koltuklu bir işçi servis minibüsünü durduran ekipler 13 işçi taşıması gerekirken 20 işçi taşıdığı belirlendi. Araçta yolcuların kullanması için dezenfekte bulundurmadığı, uyarı ikaz yazıları asmayarak Korona virüs kurallarına uymadığı belirlendi. Toplu taşıma araçlarında Korona virüs kapsamında alınması gereken tedbirleri almayan araç sürücüsü Muharrem Ç.'ye kabahatler konunu gereğince gerekli cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

3. Sayfa, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:03 - Kaynak: İHA Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! 13 kişilik servis aracında 20 kişi taşıyan şoförü jandarma affetmedi - Son Dakika

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