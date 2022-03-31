Son dakika haberi: "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" başvuruları yarın sona erecek - Son Dakika
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Son dakika haberi: "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" başvuruları yarın sona erecek

31.03.2022 18:10
Son dakika haberi: "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" başvuruları yarın sona erecek

Son dakika gündem haberi: TRT tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne başvurular yarın sona eriyor.

TRT tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne başvurular yarın sona eriyor.

Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe başvurular "www.trtbelgesel.com" adresinden yapılabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada ödüller, ulusal ve uluslararası yarışma olmak üzere iki kategoride sahiplerini bulacak.

Ulusal yarışma kategorisi kapsamında "Öğrenci Filmleri" ve "Profesyonel" alt kategorilerinde toplam 6 projeye ödül verilecek. Uluslararası yarışmada ise "En İyi Film" ödülü başta olmak üzere toplam 3 projeye ödül takdim edilecek. Ayrıca "Proje Geliştirme Destek" kategorisinde de 3 proje ödüle değer görülecek.

Yarışmanın ön eleme sonuçları 25 Nisan'da ilan edilecek. Seçici kurulların finalist filmleri izleme ve değerlendirmeleri 2-5 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Kazananlar 6 Haziran'da yönetmenler, sektör temsilcileri, basın mensupları ve festival konuklarının katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

"Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"nin 12.'si de Kovid- 19 salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilmişti. "12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" kapsamında başvuruları alınan ancak ön eleme süreci durdurulan film ve projelerin değerlendirme süreci de "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" ile eş zamanlı yürütülecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: '13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri' başvuruları yarın sona erecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" başvuruları yarın sona erecek - Son Dakika
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