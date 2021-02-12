13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis

12.02.2021 17:28

Aydın'ın Didim ilçesinde, 13 yaşındaki kız öğrenciye aşk mektubu yazıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan kırtasiyeci Erkan Güler, (61) 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Efeler Mahallesi'ndeki bir okulun karşısında kırtasiye dükkanı bulunan Erkan Güler, geçen 22 Ekim'de, iddiaya göre 13 yaşındaki kız çocuğuna 'Bir tanem' başlıklı mektup yazıp, verdi.

ABLASI MEKTUBU GÖRÜNCE POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Küçük kız ise, "Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum. Eğer bana sevgin bittiyse lütfen cevap yazma. Eğer bir cevap yazmazsan her şeyin bittiğini anlayacağım. Sana söz veriyorum bir tanem göz göze bile gelmeyeceğiz. Yok, eğer hala seviyorsan o zaman bunu belli edecek gibi davran. Çünkü artık seni düşünmekten ve seni beklemekten yoruldum. Biraz zor ama bir gün büyür, sevgiyi anlarsın. Daha söyleyecek o kadar çok sözüm var ki, daha sayfalar dolusu yazarım. Eğer sen 17-18 yaşlarında olsaydın. Seninle evlenmekten başka hiç bir şey düşünemezdim" yazan mektubu ablasına gösterdi. Abla da polise giderek, şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Güler, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

SAPIK, ÇOCUĞA CİNSEL İSMİSMAR VE CİNSEL TACİZDEN CEZA ALDI

Güler hakkında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan' 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 9 Şubat'taki karar duruşmasına tutuklu sanık Erkan Güler ve taraf avukatları katıldı. Beraat talebi mahkeme tarafından reddedilen Erkan Güler, suçun sarkıntılık aşamasında kalması nedeniyle istinaf yolu açık olmak üzere 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza suçun birçok kez tekrarlanması nedeniyle 5 yıla çıkarıldı. Mahkeme tutuklu sanığa ayrıca 'çocuğa cinsel taciz' suçundan da 10 ay hapis cezası verdi.

13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis
13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis
13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis
13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis
13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis

Mahkeme, Efeler, Didim, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis - Son Dakika


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