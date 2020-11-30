Son dakika haberi... 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü (2) - Son Dakika

'SOLUYAN UYANMAMAK ÜZERE UYKU HALİNE GİRİYOR'

Antalya'da 13 yaşındaki Mert Gül'ün çakmak gazını soluyarak yaşamını yitirmesinin ardından uzmanlar uyarıda bulundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Güneş, çakmak gazının başlarda keyif verdiğini, zamanla merkezi sinir sisteminin felç olmasına bağlı sonucun ölümle bittiğini anlattı. Uzm. Dr. Güneş, "Beyin oksijensiz kalıyor. Kalp duruyor. Bazı bağımlılar bunu dozunda aldığını iddia ediyor, ancak bunun dozu yok. Küçük dozlar aniden öldürmese de kronik hastalıklara sebep oluyor. Bütan gazını soluyan bağımlı, bir daha uyanmamak üzere uyku haline giriyor" dedi.

İNTİHARA EĞİLİMİ ARTIRIYOR

Bağımlının kullanmaya başlamasının hemen ardından uyku hali, keyif ve hoşluk hissi verdiğini kaydeden Uzm. Dr. Güneş, "Gençler çok kullanmaya başladı. Ne yazık ki genelde ölümle sonuçlanıyor. Çok ucuz ve ulaşılır olması bir sorun" diye konuştu.