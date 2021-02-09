Son dakika haberi... 14 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... 14 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

09.02.2021 10:18
Son dakika haberi... 14 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı, System.String[]

Son dakika haber: ESKİŞEHİR'de, 98 kişinin yaşadığı 10 katlı apartmandaki 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca diğer dairelerde yaşayanlar için 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de, 98 kişinin yaşadığı 10 katlı apartmandaki 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca diğer dairelerde yaşayanlar için 10 gün karantina uygulaması başlatıldı. Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu iddia edilirken, binanın girişi de polis ekiplerince güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özenç Sokak'taki 98 kişinin yaşadığı ve 40 daireden oluşan 10 katlı apartmanda, Cuma günü yapılan koronavirüs testi sonucunda 14 kişide koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekibi yaptığı çalışma sonunda Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanın 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Polis ekipleri, apartmanın girişine güvenlik şeridi çekerek, kontrol altına aldı.

'MUTASYON HAKKINDA BİLGİ VERMEDİLER'

Apartman yöneticisi Avni Öndül apartmandaki herkese test yapıldığını belirterek, "Kaç kişide virüs olduğunu filyasyon ekibi biliyor. Biz bilmiyoruz ama çok var. Binamız 4 gündür kapalı, 10 gün karantinada kalacakmışız. Binamızda 40 daire var ve 98 kişi yaşıyor. Durumu ağır olan yok. Mutasyonlu olup olmadığı hakkında bize bilgi vermediler. Herkesi kontrol ettikten sonra binayı kapatıp gittiler. İhtiyaçlarımızı telefonla dışarıdan karşılıyoruz. Paketleri kapının önüne bırakıyorlar. Oradan alıp hemen içeri giriyoruz. Karşıda fırınımız var, her sabah bize ekmek bırakıyor. Bir an evvel bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

10 GÜNLÜK KARANTİNA KARARI ALINDITepebaşı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanda yaşayan 98 kişinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Geçen Cuma günü başlatılan karantinada apartman girişi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, giriş-çıkışlara kapatıldı. Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanıyor.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 14 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı - Son Dakika


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