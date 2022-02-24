Son dakika haberi... 14 yaşındaki kayıp kız ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi... 14 yaşındaki kayıp kız ölü bulundu

24.02.2022 15:39
Son dakika haberi... 14 yaşındaki kayıp kız ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Malatya'da kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü olarak bulundu.

Malatya'da kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü olarak bulundu.

Hatice Yetmen Olay, Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Lale Narin Görmez'in aile yakınları gece yarısı gittikleri Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvuru sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri sabah 07.30 sularında Kapıdere- Gölbaşı mevkiinde bir dere kenarında Lale Narin Görmez'in cesedini buldu. Lale Narin Görmez'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

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Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Lale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 14 yaşındaki kayıp kız ölü bulundu - Son Dakika


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