AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün kullandığı cip, köprü korkuluğuna çarptı. Kazada araçta bulunan Ali Özdemir (24) yaşamını yitirdi, sürücü ve 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Sultandağı'na bağlı Üçkuyu köyü yolunda meydana geldi. E.S.'nin (14) kullandığı 35 D 9539 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol üzerindeki su kanalının köprü korkuluğuna çarptı. Kazada, cipte bulunan Ali Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü E.S. ile araçtaki Yalçın Satılmış (39), Mehmet Satılmış (44) ve Ramazan Aydoğmuş (31) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi, Sultandağı Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Afyonkarahisar