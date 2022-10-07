Son dakika haberi | 14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | 14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

07.10.2022 12:09
Son dakika haberi | 14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "Kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "Kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, "kasten adam yaralama" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.A. (37) Çayırova'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | 14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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