Son dakika haberi: "15. Contemporary Istanbul" mayısta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Son dakika haberi: "15. Contemporary Istanbul" mayısta sanatseverlerle buluşacak

12.03.2021 13:43
Son dakika haberi:

Son dakika kültür sanat haberi: Contemporary Istanbul, Virtual Contemporary Istanbul'un ardından mayıs ayında fiziksel alanda koleksiyoner, sanatçılar ve sanatseverler ile 15. kez bir araya gelecek.

Contemporary Istanbul, Virtual Contemporary Istanbul'un ardından mayıs ayında fiziksel alanda koleksiyoner, sanatçılar ve sanatseverler ile 15. kez bir araya gelecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 4-5 Mayıs'ta VIP ön izleme ve 6-9 Mayıs tarihleri arasında genel ziyaret günleri ile Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonları'nda bu yıl sadece Türkiye'nin önde gelen galerilerini bir araya getirecek.

Sanat galerileri ile Contemporary Istanbul yönetiminin birlikte hazırladığı 15. Edisyon programında ön izleme günleriyle birlikte çağdaş sanat performansları, solo sergiler ve ek olarak galeriler tarafından eserleri sergilenen tüm sanatçıların katılımı ile "Sanatçı Günü" gerçekleştirilecek.

"post-" teması üzerinden teknoloji, bilim ve sanatın güncel yaklaşımları sunulacak Plug-in bölümü, Esra Özkan küratörlüğünde bu yıl Ahmet Rüstem, Bevoid, Can Büyükberber, Ece Gözen, Enes Özenbaş ve Ethem Cem, Hakan Sorar, Sofia Crespo H.o, Mert Kızılay ve Hakan Gündüz, Maxim Zhestkov, Mario Klingemann, Nye Thompson, Onur Sönmez, Philipp Schmitt ve Steffen weib, Selin Balcı ile Yonca Karakaş katılımıyla yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Akbank ana sponsorluğunda gerçekleştirecek etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Contemporary Istanbul, tüm zorluklara rağmen yeni fırsatlar çıkararak yoluna devam ediyor. 2020 yılında Virtual Contemporary Istanbul ile geliştik. Vakfımız ilk kez İstanbul'da ışık sanatı ve dijital sanat eserlerini İBB desteği ile sundu. Şimdi de mayıs ayında İstanbul'a ve sanat pazarına olan görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Mayıs ayında başlayacak coşkulu sanat ortamı, 2021 yılında heyecanlanacak, kaynaşacak ve sevinecektir. Sanatçılarımızı, sanat galerilerimizi, akademisyenlerimizi, koleksiyoncularımızı ve sanatseverleri 15. Contemporary Istanbul'a davet ediyoruz.

Lütfü Kırdar, İstanbul, Kongre, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: '15. Contemporary Istanbul' mayısta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


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