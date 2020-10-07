15 kaçak yapının tespit edildiği Türkkan'ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor - Son Dakika

15 kaçak yapının tespit edildiği Türkkan'ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor

07.10.2020 10:53

15 kaçak yapının tespit edildiği Türkkan'ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliğinde Türkkan'ın açtığı dava nedeni ile aylardır yıkım yapılamıyor.

15 kaçak yapının tespit edildiği Türkkan'ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor

KOCAELİ - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen ve 15 kaçak yapı tespit edilen çiftliğinde Türkkan'ın açtığı dava nedeni ile aylardır yıkım yapılamıyor. Kaçak yapılarda üretimin devam ettiği çiftlikteki yıkılamayan kaçak yapılar havadan görüntülendi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftlik kaçak yapılara rağmen üretim sürüyor. Türkkan'a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından Haziran ayında yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edildi. Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Mahkeme yıkım kararını durdurdu

Çiftlikle ilgili alınan yıkım kararları sonrasında Lütfü Türkkan'a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine dava açıldı. Yıkım kararlarının durdurulmasına yönelik Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nde açılan davada, dava süresince Dilovası Belediyesi tarafından alınan yıkım kararı ve para cezasının durdurulmasına karar verdi. Mahkemede alınan kararda, "Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek ve etkisi tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ile ara kararı cevabı gelinceye ve yeni bir karar verilinceye kadar yıkım ve idari para cezasına ilişkin dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Belediye aylardır mahkeme kararı nedeniyle yıkım yapamıyor

Çiftlikteki kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesi tarafından kaçak yapıların boşaltılması için ek süre verildi. Sürenin dolmasının ardından Dilovası Belediyesi Encümenince 22 Temmuz tarihinde alınan kararla kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verildi. Bu süreçte alınan kararın durdurulması için Lütfü Türkkan'a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine dava açıldı. Kocaeli 1. İdare Mahkemesinde açılan davada alınan kararla yıkım kararının durdurulmasına karar verildi. Dilovası Belediyesi'ne gönderilen mahkeme kararında, "Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek ve etkisi tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ile ara kararı cevabı gelinceye ve yeni bir karar verilinceye kadar yıkım ve idari para cezasına ilişkin dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Dilovası Belediyesine gönderilen yazı ile çiftliğe ait yapıların yıkılması ve idari para cezasının uygulanması kararının durdurulmasına karar verildiği bildirildi. Gelen yazı sonrasında konu ile ilgili tekrar toplanan Dilovası Belediyesi Encümeni, yıkım işlemini durdurmak zorunda kaldı.

Kaçak yapılar havadan görüntülendi

Mahkeme kararı nedeni ile 15 tane kaçak yapının bulunduğu ve bir kısmının TOKİ arazisi üstünde kurulu bulunan çiftlikte aylardır herhangi bir yıkım yapılamıyor. Drone ile havadan görüntülenen çiftlikte bulunan kaçak yapıların hiçbirinin yıkılmadığı ve yapılarda üretimlerin devam ettiği görüldü.

15 kaçak yapının tespit edildiği Türkkan'ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor
15 kaçak yapının tespit edildiği Türkkan'ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor
15 kaçak yapının tespit edildiği Türkkan'ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor
15 kaçak yapının tespit edildiği Türkkan'ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor
15 kaçak yapının tespit edildiği Türkkan'ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Dilovası, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 kaçak yapının tespit edildiği Türkkan'ın çiftliğinde aylardır yıkım yapılamıyor - Son Dakika

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