Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı

24.03.2021 16:35

Son dakika habere göre (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı Boğaziçi Köprüsünde vurulan askerin ailesinde buruk sevinç Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi esnasında Boğaziçi Köprüsünde eski Binbaşı Ahmet Taştan tarafından vurulan Piyade Er...

(ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı

Boğaziçi Köprüsünde vurulan askerin ailesinde buruk sevinç

ÇANKIRI - Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi esnasında Boğaziçi Köprüsünde eski Binbaşı Ahmet Taştan tarafından vurulan Piyade Er Kurtuluş Kaya'nın şehit olduğu resmiyet kazandı.

Çankırı'da merkeze bağlı Germece köyünde yaşayan Kadriye ve Satılmış Kaya çiftinin 4 çocuğundan birisi olan Kurtuluş Kaya, İstanbul Kuleli Askeri Lisesi Lojistik Destek Komutanlığında piyade er olarak vatani görevini yaptığı esnada 15 Temmuz 2016 tarihinde darbeci komutanlar tarafından sokağa çıkartılarak Boğaziçi Köprüsündeki olay esnasında darbeci eski binbaşı Ahmet Taştan tarafından gözünden vurularak hayatını kaybetmişti.

Terhisine 12 gün kala hayatını kaybeden Kaya'nın ailesi, 113'ü tutuklu olan 143 sanığın yargılandığı 'Şehitler Köprüsü' davasındaki ifadelerinden çocuklarının darbeci eski Binbaşı Ahmet Taştan tarafından verilen 'vurun' emrine uymadığı dolayısıyla öldürüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine aile çocuklarının şehit sayılması için 2019 yılında Ankara 4. İdare Mahkemesine başvurdu. Açılan davada askerlerin ve sivil M.S.'nin verdiği ifadelerde Kurtuluş Kaya'nın eski Binbaşı Ahmet Taştan tarafından vurulduğu anlaşıldı.

Ankara 12'nci İdare Mahkemesince dava dosyası tekrar incelenerek yapılan mahkeme kararında, "Er Kurtuluş Kaya'yı tanıyan tüm asker arkadaşlarının ve sivil M.S. tarafından verilen ifadelerde; Kurtuluş Kaya'nın rütbeli terör örgütü mensupları ile tartıştığı, aktif olarak konusu suç teşkil eden 'halka ateş et' emrine karşı çıktığı, hiçbir şekilde halka ateş etmeyeceğini söylediği, daha sonra komutanları tarafından tank ve kamyonların bulunduğu alana götürüldüğü, burada yakın mesafeden silah sesi duydukları ve daha sonra vefat ettiği haberinin geldiği, sabaha kadar cesedine dokunulmadığı ve kurtarılması hususunda hiçbir tıbbi müdahaleye izin verilmediği, bu hususta tüm tanıkların ittifak ettikleri ve ifadelerinin birbirini teyit ettiği, halka ateş açmakta direnen askerlerin direnişinin kırılması amacıyla Er Kurtuluş Kaya'nın yakın mesafeden ateş açılarak öldürüldüğü görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi esnasında İstanbul'daki sonradan ismi '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirilen 'Boğaziçi Köprüsü'nde halka ateş açmadığı için askerlerin başında yer alan eski Binbaşı Ahmet Taştan tarafından gözünden vurularak öldürülen Çankırılı Kurtuluş Kaya'nın şehit olduğu resmiyet kazandı. Kaya'nın ailesi alınan karar sonrasında buruk bir mutluluk yaşadı.

"Adalet yerini buldu"

Kurtuluş Kaya'nın babası Satılmış Kaya gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuğumun vefat ettiğini köyün muhtarından duydum o gece. O günden bugüne kadar davamız sürdü. Mahkeme kararıyla çocuğumuzun itibarını aldık. Az da olsa içimize bir su serptik. Rahatladık hak adalet yerini buldu. İnşallah devletimiz, milletimiz ayakta durdukça biz de onların sayesinde duruyoruz. Geç kaldı ama kalan adaletimiz geç de olsa yerini buldu. Türkiye'nin hiç görmediği şeylerle karşılaştığı anda çocuğumuzun tatbikat var diye kandırıp cep telefonlarını toparlayıp çöp bidonuna atıp çocukları araçlara doldurup götürmüşler. Nereye gittiklerini bilmiyorlar. Çocuklarımız gittiğinde benim çocuğum karşı çıkmış 'ateş etmem' diye. Etmedi diye çocuğumu zırhlı araç ile itfaiye aracının arasında çocuğu vurmuş. Tekrar askerlere 'bakın Kurtuluş gibi olur sonunuz, ateş açın' demiş. Çoğu korkusundan havaya ateş açmış. Çocuğumuz karşı çıktığı için devletine, milletine ateş açmadığı için çocuğumuz vuruluyor. Sabaha kadar orada kalıyor. Hiç kimseye de müdahale ettirmiyor. Binbaşı Ahmet Taştan diye söyledi savcımız. Şehitlik mertebesine maaşa ve anne babaya maaş bağlanmaya başvurmuş. Üçü de sonuçlandı. Adalet yerini buldu. Şu anda bitmiş her şey. Geç gelen bir mutluluk. Kendim kalp hastasıyım. Epey bir sıkıntılardan çıktım ama Allah bize bunları gösterdi. Çocuğumuzun itibarı geldi, kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

Baba Kaya, "Telefonla en son o gece çocuğumla yarım saat konuştuk. Bir hafta önce hafta sonu çarşıya çıktığında kardeşlerine oyuncak almış. Bunları getirdi hediye olarak çantasından çıktı. Kendisi nasip olmadı kendisi dönemedi. O gece çocukları kandırıp Boğaz Köprüsüne çıkarmışlar. Çocuğumun vefat ettiğini köyümüzün muhtarı internetten bulmuşlar, bana bilgi verip ben kalp krizi geçirdim, bypass oldum. 25 yıldır devletimiz bize bakıyor. Milletvekillerimizin çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Anne Kadriye Kaya ise, "Anne bana tatlı yap yakında geleceğim dedi. 'Yorganlarımı diktir ben gelince nişanlanacağım' dedi. Nasip olmadı. Sevinçliyiz. Adalet yerini buldu" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı
Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Binbaşı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! (ÇANKIRI)15 Temmuz'da darbeci binbaşı tarafından vurulan Kurtuluş Kaya'nın şehitliği resmiyet kazandı - Son Dakika
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