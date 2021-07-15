Son dakika haberi... 15 Temmuz'da şehitler unutulmadı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirne'deki şehit kabirleri ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirne İl Protokolü tarafından şehit kabirleri, şehit aileleri ile birlikte ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Düzenlenen kabir ziyareti programına, Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Ayten Canalp, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Akçalar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, AK Parti İl Başkanı Belgin İba başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Müftülüğe bağlı din görevlileri, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli personelleri ile şehit yakınları katıldı.

Gerçekleşen programda şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit aileleri güçlükle ayakta durabildi ve duygu dolu anlar yaşandı. Devletin varlığı, birliği ve bekası için dualar edildi. - EDİRNE