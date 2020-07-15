Son dakika haberi | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında spor etkinlikleri sona erdi - Son Dakika

Son dakika haberi | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında spor etkinlikleri sona erdi

Son dakika spor haberi: Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında spor etkinlikleri sona erdi.

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında spor etkinlikleri sona erdi.


İl olarak İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda şehitler anısına düzenlenen halter müsabakalarında dereceye giren sporcular Spor Hizmetleri Müdürü Dilaver Tetik tarafından ödülleri verildi. Ardından Bilecik Edebali Stadından 15 Temmuz günü vatanı için ölüme koşan şehitler anısına 81 ilde eş zamanlı olarak Atletizm Federasyonu'nu tarafından 1000 metre kız-erkek atletizm yarışması düzenlendi. Burada da dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve şube müdürleri tarafından takdim edildi. - BİLECİK

İstasyon Kapalı Spor salonu, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında spor etkinlikleri sona erdi - Son Dakika Spor
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