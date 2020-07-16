Son dakika haberi: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunuldu. Niğde Belediyesi Mehter Takımı marş söyledi ve şiirler okundu ve 15 Temmuz darbe girişimi belgeseli izletildi.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da kanlı bir gece yaşandığını söyledi.

Ordunun içine sızmış hainlerce kendilerine emanet edilen silahları uçakları tankları bu milletin üzerine doğrultarak hain darbe girişiminde bulunduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sadece darbe girişimi değildi, dış güçlerin kullandığı terör örgütü tarafından işgal girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu millet birlik ve beraberlik içinde tek vücut olarak meydanlara döküldü ve kısa sürede hainlere hadleri bildirildi. O gece bir çok kahramanlık örneği sergilendi. bunlardan biride ilimizin gururu Ömer Halisdemir idi. Ömer Halisdemir o gece gösterdiği kahramanlıkla sadece darbenin seyrini değil bu milletin kaderini de değiştirdi. Yine Niğde'nin gururu olan Kemal Tosun Varol Tosun, Hakan Ünver, Ramazan Konuş ve Yalçın Aran Niğdemizden çıkan kahramanlarımız oldu."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Cumhurbaşkanının cesareti ve üstün liderliğiyle harekete geçen Türk milletinin tankın, uçağın, tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikildiğini ve hain darbe girişimini engellediğini belirtti.