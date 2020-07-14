Son dakika haberi: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Son dakika haberi: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Gelen son dakika haberine göre Düzce Valisi Cevdet Atay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Atay, mesajında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün dördüncü yıl dönümünü milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

2016 yılının 15 Temmuz gecesi, askeri yapılar içinde konuşlanmış FETÖ mensubu bir grup çetenin tankları şehirlerin meydanlarına sürüp halkın üzerine bombalar yağdırdığını ifade eden Atay, o gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, kahraman milletin evlatlarının canlarını siper ederek hainlerin tüm hesaplarını altüst ettiğini kaydetti.

Genç nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerine katılmalarını önemsediğini belirten Atay, şunları kaydetti:

"Şehitlerini unutanların yürekleri kurur. O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimizin her bir ferdine minnettarız. Bu ihaneti asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk milletinin bu kutlu yürüyüşü, zalime karşı mazlumların yanında dik duruşu, nesiller boyu devam edecektir. FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, demokrasimiz, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Rektör Çakar'dan mesaj

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise ülkenin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin devletin varlığını milletin birliğini, beraberliğini ve egemenliğini hedef alarak, milletin iradesine, demokrasiye kast ettiğini kaydetti.

Çakar, geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da olağanüstü bir mücadele örneği gösteren, canı pahasına tankların ve silahların önüne çıkan kahraman milletin, emniyet güçleri ve vatansever askerlerle birlikte bu hain kalkışmayı başarıyla püskürterek yeni bir milli mücadele ve demokrasi destanı yazdığını vurguladı.

Vatanının ve milletin bekası için canlarını veren aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle andıklarını aktaran Çakar, "FETÖ/PDY ve terör örgütlerinin her türlü faaliyetlerine karşı mücadele veren bir üniversite olarak, demokrasimize her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha yüksek sesle vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:31 Kaynak: AA

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