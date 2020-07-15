Sivas'ta,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta, Atatürk Kongresi Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığı ile aşan milletin, siyasi tarihinin en büyük ihanetlerinden biri olan FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacak ve unutturmayacağını söyledi.

Bu millete, onun bütün değerleriyle birlikte sembolü olan bayrağına düşmanlık edenlerin, bin yıl boyunca her zaman hak ettikleri cevabı aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm organları ve yetkilileriyle, bu şarlatan ve millet düşmanına, FETÖ'nün tüm mensuplarına karşı mücadelemiz sonuna kadar kararlı bir şekilde devam edecektir. Özellikle vurgulamak isterim ki, sözde FETÖ ile mücadele görüntüsü altında, FETÖ'nün metot, yöntem ve taktiklerini kendisine rehber edinenlere, kin ve nefret tohumu ekerek FETÖ'yle mücadele edenlere saldıranlara ve mücadeleyi sulandıranlara da fırsat vermeyeceğiz."

Başkan Bilgin ise devleti ele geçirip millete diz çöktürmek isteyen hain FETÖ terör örgütüne karşı 100 yıl önceki ruhla büyük Türk milletinin dur dediğini ifade etti.

Programda, Türk Halk Müziği Korusu kahramanlık türkülerini seslendirdi ve Sivas Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı önünde başlayan 15 Temmuz Sancak Koşusu ise Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekranlardan izlettirildi.