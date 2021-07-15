15 Temmuz direnişinin ölümsüzleşen kareleri İzmit'te sergilendi

KOCAELİ - Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alan İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen özel fotoğrafların yer aldığı sergi, hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde İHA- İzmit Belediyesi işbirliğinde açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatandaşların ortaya koyduğu kahramanlık anlarının ölümsüzleştiği fotoğraf kareleri, İzmit'te sergilendi. Hain darbe girişiminin 5. yılında İhlas Haber Ajansı ve İzmit Belediyesi işbirliği ile açılan fotoğraf sergisinde o gecenin unutulmaz anlarından oluşan fotoğraf kareleri yer aldı. İHA muhabirlerinin fotoğrafladığı özel fotoğrafları gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla serginin fotoğraflarını çekti. Sabah saatlerinde açılan sergi, gün boyunca açık kalacak.

"Korkudan çok birlik ve beraberlik vardı"

15 Temmuz ile ilgili kendisinin de resim çalışması yaptığını ifade eden Sude Öncü isimli vatandaş, "O gün bir korku vardı tabii ki ama ben daha çok birlik ve beraberlik olduğunu düşünüyorum. Hatta ben de bununla ilgili bir resim yaptım. Bu yüzden de daha çok gururluyum. Okulda bir sergi düzenledik 15 Temmuz ile ilgili. Resmimde Ömer Halisdemir var. Ortada Ömer Halisdemir olmak üzere kenarlarda da 15 Temmuz ile ilgili resimler var. Bunu düzenleyip, çizip, boyadım. Bu da sergiye çıktı. Resmimle gururluyum" dedi.