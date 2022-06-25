Son dakika haberi... 15 Temmuz gazilerinden Yargıtayın "askeri öğrencilere" ilişkin kararına tepki - Son Dakika
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Son dakika haberi... 15 Temmuz gazilerinden Yargıtayın "askeri öğrencilere" ilişkin kararına tepki

25.06.2022 13:06
Son dakika haberi... 15 Temmuz gazilerinden Yargıtayın "askeri öğrencilere" ilişkin kararına tepki

Son dakika haber... 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 66 askeri öğrenci hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulmasına tepki gösterdi.

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 66 askeri öğrenci hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulmasına tepki gösterdi.

Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez, dernek binasında yaptığı açıklamada, serbest bırakılan askeri öğrencilerin terör örgütü iltisakının mahkeme kararıyla ortada olduğunu ve Yargıtay tarafından verilen bozma kararıyla serbest bırakılmalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Yargıtayın kararının, 15 Temmuz'un en büyük mağdurları olan gazileri ve şehit yakınlarını üzüntüye sevk ettiğini belirten Gücenmez, "Bu karar, 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsüne karşı cansiperane bir şekilde direnen Türk milletinin vicdanını sızlatmıştır." ifadesini kullandı.

Gücenmez, serbest bırakılan askeri öğrenciler üzerinden masumiyet algısı yaratmaya çalışanların bulunduğunu dile getirerek, "Bu kararın 15 Temmuz'un seneidevriyesine yakın bir zamanda alınmasını şehit yakınları ve gaziler olarak manidar buluyoruz." diye konuştu.

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Son dakika haber | Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın Askeri Öğrencilerle İlgili Kararını Değerlendirdi: 'Umut Verici Bir Gelişme' Son dakika haber | Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın Askeri Öğrencilerle İlgili Kararını Değerlendirdi: 'Umut Verici Bir Gelişme'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 15 Temmuz gazilerinden Yargıtayın 'askeri öğrencilere' ilişkin kararına tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 15 Temmuz gazilerinden Yargıtayın "askeri öğrencilere" ilişkin kararına tepki - Son Dakika
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