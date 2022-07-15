Son dakika haberi | 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir unutulmadı - Son Dakika
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Son dakika haberi | 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir unutulmadı

15.07.2022 13:36

Son dakika haber: 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir unutulmadı Arnavutköy'den gelen bisikletçiler şehitliklerden aldıkları toprakları Halisdemir'in kabrine getirdi FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş...

15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir unutulmadı

Arnavutköy'den gelen bisikletçiler şehitliklerden aldıkları toprakları Halisdemir'in kabrine getirdi

NİĞDE - FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

Fetullahcı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini her sene binlerce kişi ziyaret ediyor. Şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelenler Kur'an-ı Kerim ve dua okuyarak duygusal anlar yaşıyor. Öte yandan bu yıl altıncısı düzenlenen ve Arnavutköy'den başlayan Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu, sporcuların Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine gelmeleri ile tamamlandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turuna katılan sporcular farklı illerden aldıkları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrine getirdi.

Turla ilgili bilgi veren Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç; "2016 yılından bu yana devam ediyor. İlk başladığı yıldan itibaren yaklaşık 30 bisikletçimizle birlikte geliyoruz. Bu sene 28 profesyonel bisikletçimizle turu tamamladık. 1100 kilometrelik bir yol, 7 şehrimizi geçtik ve geçtiğimiz şehirlerde şehitliklerden aldığımız topraklarla birlikte buraya geliyoruz. Kıymetli şehidimizi unutmamak, unutturmamak için her yıl bu çalışmayı düzenli olarak yapıyoruz" dedi.

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15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir unutulmuyor 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir unutulmuyor
Kaynak: İHA

Semih Terzi, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Son dakika haberi | 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir unutulmadı - Son Dakika

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