Son dakika haberi... 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti - Son Dakika

Son dakika haberi... 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti

Son dakika haberine göre 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 100 kişilik 15 Temmuz koreografi gösterisi izleyenleri mest etti.

15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 100 kişilik 15 Temmuz koreografi gösterisi izleyenleri mest etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz temasıyla, Ayasofya önündeki meydanda 100 kişilik koreografi gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri izleyenleri mest etti.

Koreografide yer alan Çağatay Doğan projeden büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Millet olarak umarım bundan sonra çok daha güzel günler yaşarız. Burada bugün özellikle Ayasofya'nın ibadete açılması da bizim için büyük şans oldu. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Herkes çok özveriyle çalıştı" dedi.

Koreografide yer alan bir diğer vatandaş Betül Doğan ise yoğun bir süreç geçirdiklerini söyleyerek, "Zorlu bir çalışma oldu. 100 kişiyi pandemi döneminde bir arada tutmak dezenfektanlarımıza sağlık durumumuza dikkat etmek çok zor ama çok keyifliydi. Günde bazen 6 saat çalışma yaptık. Burada olmaktan mutluyuz" dedi.

Proje yönetmeni Emre Özmen ise, "100 kişilik profesyonel bir ekibimiz var. Dün gece sabaha kadar çalıştık. 1 aydır geceli gündüzlü çalıştık. Çünkü bir amacımız vardı. Cumhurbaşkanımız unutma unutturma dedi. Biz de onu gerçekleştirdik. Biz tüm şehitlerimizi unutmadık. Bu özel ve güzel mekanda projeyi gerçekleştirdik. Bizim için oldukça zordu. Ama proje önemli olduğu için yılmadık başardık. Bizim için 15 Temmuz'un 1. yılı neyse 44. yılı da aynı olacak" dedi.

Ayasofya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 22:55 Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
22:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 01:01:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]