Son dakika haberi... 15 Temmuz şehidi Cennet'in babası: Verilen cezalar yüreğimize su serpti - Son Dakika

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde okurken Polis Akademisi'ni kazanarak hem üniversiteyi hem akademiyi bitiren Cennet Yiğit, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit oldu. Henüz 10 aylık polisken 23 yaşında şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin verilen kararları değerlendiren Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, "Bu hainlere verilen cezalar bizleri bir nebzede olsa mutlu etti. Verilen cezalar yüreğimize su serpti. Bu hainler bir suç işlediler. Cezalarını da çekecekler. Suç işleyenin cezası yanına kar kalmayacak. Türk adaletinden kaçış yok. Fakat bunların arkasındaki esas güçler, esas bunların yakalanıp cezasını çekmesi gerekiyor. Bunların vatandan atılıp, sökülmesi gerekiyor" diye konuştu.Yahya Yiğit, 15 Temmuz'da 251 şehit verdiklerini hatırlatarak, "Çok da ucuz kurtulduk. Allah korusun bu işgal girişimi gerçekleşmiş olsaydı şuan İslam dünyası diye bir şey yoktu. İşgale kim 'dur' diyecekti. Biz bu 251 şehit ailesinden biriyiz. Bizler bir evlat değil, binlerce evlat vermeye hazırız. Bizler de şehit adayıyız. Rabbim inşallah bizlere de şehitliği nasip eder. Bu devlete hizmet imanımızın gereğidir. Bu vatan kolay kazanılmadı. Evlatsız yaşanıyor; ama vatansız yaşanmıyor. Onun için rabbim vatanımızı muhafaza eylesin. Rabbim bu devleti yönetenlere de güç, kuvvet versin" ifadelerini kullandı.- Kayseri