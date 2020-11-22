15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- SOKAĞA çıkma kısıtlaması devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek isteyen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken sabahın ilk ışıklarında polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.