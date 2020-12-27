Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor - Son Dakika

Son dakika gündem: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
27.12.2020 08:22
Son dakika haberler: SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı dördüncü hafta sonu sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı dördüncü hafta sonu sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü kez uygulandığını hafta sonunda İstanbul'da denetimler aralıksız devam ediyor. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında polis ekipleri araçları tek tek durduruyor. Araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediliyor. İzin belgesi olan araçların geçişine izin veriliyor.
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