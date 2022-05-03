15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı

03.05.2022 17:15

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından çalışma başlattı.

Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenerek gözaltına alınan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Güler'in buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl geleneksel olarak şampiyon takımın bayrağı asılıyor.

Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı da 1 Mayıs günü köprüye konularak asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:24 Yaralı halde annesini aradı: Sırtımdan vuruldum, sakın babama söyleme
16:21 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
16:01 Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 17:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement