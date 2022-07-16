Son dakika haberi | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN 81 İLDEN SELA SESLERİ YÜKSELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN 81 İLDEN SELA SESLERİ YÜKSELDİ

16.07.2022 12:46

Son dakika haber... 15 Temmuz darbe girişiminin 6. Yılında, 15 Temmuz Şehitleri için 90 bin camide sela okundu.

15 Temmuz darbe girişiminin 6. Yılında, 15 Temmuz Şehitleri için 90 bin camide sela okundu. Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlar sokaklara dökülürken saatler 00.13'ü gösterdiğinde camilerden şehitler için sela okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6. Yılında, 15 Temmuz Şehitleri için 90 bin camiden sela okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. Ayasofya, Büyük Çamlıca, Eyüpsultan, Fatih, Süleymaniye, Taksim camileri başta olmak üzere Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 90 bin camide şehitler için sela okundu. Darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla camilerin ışıkları sabaha kadar açık tutulacak. Büyük Çamlıca Camii'nde de mahyaya Türk Bayrağı asıldı.

YORUMLAR
500
15 Temmuz şehitleri için 81 ilden sela sesleri yükseldi (2) 15 Temmuz şehitleri için 81 ilden sela sesleri yükseldi (2) Son dakika haberi: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıttı Son dakika haberi: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıttı Son dakika haberi | Kerkük'te 15 Temmuz şehitleri için gıyabi cenaze namazı Son dakika haberi | Kerkük'te 15 Temmuz şehitleri için gıyabi cenaze namazı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN 81 İLDEN SELA SESLERİ YÜKSELDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 12:57:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN 81 İLDEN SELA SESLERİ YÜKSELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement