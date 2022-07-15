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Programa, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkan Vekili Tahsin Bulut , diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Ardahan 'da ise vatandaşlar ile il protokolü, Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

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