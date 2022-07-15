Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Şehitlikte düzenlenen tören
İstiklal Marşının okunması
Dua edilmesi
Mezarlara karanfiller bırakılması
Mevlit programına katılanlar ARDAHAN - Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Ardahan'da ise vatandaşlar ile il protokolü, Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'ni ziyaret etti.
Burada şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Programa, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkan Vekili Tahsin Bulut, diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı.
Ardından program kapsamında Serhat Ulu Cami'de şehitler için dua edildi, mevlit okutuldu.
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