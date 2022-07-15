Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15.07.2022 14:40

Gelen son dakika haberine göre Şehitlikte düzenlenen tören İstiklal Marşının okunması Dua edilmesi Mezarlara karanfiller bırakılması Mevlit programına katılanlar ARDAHAN - Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldıArdahan'da ise vatandaşlar ile il protokolü, Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan...

Şehitlikte düzenlenen tören

İstiklal Marşının okunması

Dua edilmesi

Mezarlara karanfiller bırakılması

Mevlit programına katılanlar ARDAHAN - Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Ardahan'da ise vatandaşlar ile il protokolü, Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkan Vekili Tahsin Bulut, diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Ardından program kapsamında Serhat Ulu Cami'de şehitler için dua edildi, mevlit okutuldu.

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Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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