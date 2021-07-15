15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 27 il ve 5 ülkeden 212 sporcu katıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı'na, 27 il ve 5 ülkeden 212 sporcu katıldı. Tura katılan 212 sporcu, bisikletleriyle valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Muğla'dan başlayan etapta bisikletçiler, 60 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu otele ulaşacak. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaptığı açıklamada, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen turu, uluslararası boyuta taşıdıklarını ifade etti. Turun startını Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban verdi. Bisikletçileri, güzergah boyunca polis helikopteri havadan takip etti.

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