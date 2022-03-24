Son dakika haberi... 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya kalktılar: Önce serbest kaldılar, sonra tutuklandılar - Son Dakika

Samsun'da 15 yaşındaki kızı sokak ortasında kafasına silah dayayarak kaçırmaya kalkan 2 kişi önce çıkarıldıkları mahkemeye adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp bu kez çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 kişi cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun gözü yaşlı ailesi ile tutuklanan 2 kişinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde 19 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Z.T., kız arkadaşının evine gideren kendisini takip eden otomobilden inen 2 kişi tarafından kafasına silah dayanarak kaçırılmak istendi. Kendisine silah çeken şahısları tanımayan 2 kişi, kızın kendini yere atıp bağırarak yardım istemesi üzerine yakasından tuttukları kızı yerde sürükleyip araca götürmek istediler. Bu sırada oradan aracıyla geçmekte olan bir kadın korna çalıp olaya müdahale edince 2 kişi araçlarına binip kaçtılar. Çeşitli yerlerinden yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olay polise haber verildi.

SAMSUN 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİ ADLİ KONTROL VERDİ

Kent güvenlik sistemi kameralarından yola çıkan polis ekipleri olayla ilgili önce aracı ve plakasını sonra da kızın kaçırmaya kalkan 2 kişinin kimliğini tespit etti. Olayla ilgili Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan C.K. ve B.E. 21 Mart Pazartesi günü Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi tutuklanmaları talebiyle "Cebir tehdit veya hile kullanılarak, silahla, birden fazla kişi tarafından, çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan nöbetçi olan Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren C.K. ve B.F. "elektronik kelepçe takılmak ve konutu terk etmemek" suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

SAMSUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TUTUKLADI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı C.K. ve B.E.'nin serbest bırakılması üzerine aynı gün üst mahkeme olan Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesine tutuklanmaları yönünde itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararını kaldırılarak şüpheliler hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarttı.

Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan C.K. ve B.F. bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edildiler. Haklarında yakalama kararı çıkartan Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesine ifade veren C.K. ve B.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

"KAFASINA SİLAH DAYAYIP YERDE SÜRÜKLEDİLER"

Kızlarının olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyleyen baba Murat T., "Kızın arkadaşının evine gidiyordu. Hiç tanımadığı kişiler onu gözüne kestirip araçla takip ettiler. Kafasına silah dayayıp kaçırmak istediler. Kızın 'Para istiyorsanız vereyim' demesine rağmen kaçırmaya kalkışınca kendini yere attı. Yerde sürüklediler. Bir kadın aracıyla geçerken korna çalıp müdahale edince kaçtılar. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

"EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Anne Banu T. ise, "Bu olay sonrası kızımın ve bizim psikolojimiz bozuldu. Kızım daha 15 yaşında. Geceleri uygularımız kaçtı. En ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyoruz" diye gözyaşı döktü.

(Muhammer Ay-İHA)