Son dakika 3. sayfa: 15 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: 15 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı

06.10.2022 11:52

Son dakika habere göre 15 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı Mersin polisi, 15 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen cinayetin zanlısını Mersin'de sahte kimlikle yakaladı.

15 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı

MERSİN - Mersin polisi, 15 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen cinayetin zanlısını Mersin'de sahte kimlikle yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2007 yılında Şanlıurfa'da Y.K. isimli şahsın öldürülmesiyle ilgili aranan bir şahsın Mersin'de olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın saklandığı adresi de tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla İ.B. isimli şüpheliyi sahte kimlikle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 15 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: 15 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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