Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı

29.04.2022 11:14
Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinden takı çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinden takı çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bir gümüşçüden yaklaşık 150 bin liralık takı çalındığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Süleymanpaşa Suç Araştırma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra takıları çalanların N.İ. (17) ve Y.P. (17) olduğunu belirledi.

Şüpheliler gözaltına alındı, takılar sahiplerine teslim edildi.

Olay, şüphelilerin hırsızlık esnasında kırmaya çalıştığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Araştırma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da gümüşçüden takı çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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