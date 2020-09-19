Son dakika haberi: 16 futbolcusu koronavirüse yakalanan Bayburt O¨zel I·darespor'dan TFF'ye tepki - Son Dakika

Son dakika haberi: 16 futbolcusu koronavirüse yakalanan Bayburt O¨zel I·darespor'dan TFF'ye tepki

Son dakika haberleri: Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt O¨zel I·darespor Başkanı Tamer Saka, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronaviru¨s tespit edilmesi üzerine takımlarının yarın oynayacakları müsabakanın TFF tarafından ertelenmemesine tepki gösterdi.

Son dakika haberi: 16 futbolcusu koronavirüse yakalanan Bayburt O¨zel I·darespor'dan TFF'ye tepki, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt O¨zel I·darespor Başkanı Tamer Saka, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronaviru¨s tespit edilmesi üzerine takımlarının yarın oynayacakları müsabakanın TFF tarafından ertelenmemesine tepki gösterdi.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt O¨zel I·darespor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronaviru¨s tespit edildi. Bayburt O¨zel I·darespor kulübü, TFF'ye başvuruda bulunarak, yarın sahalarında konuk edecekleri Elazığspor maçının ertelenmesi istedi. TFF tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, müsabakanın planlı olduğu zaman ve saatte oynanacağına ilişkin karar verildi. Kulüp başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Federasyon acizliğine bakın kalecilerimiz yok 12 kişi maçı oynatacak" diyerek müsabakanın ertelenmemesine tepki gösterdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbolcu, Bayburt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 22:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: 16 futbolcusu koronavirüse yakalanan Bayburt O¨zel I·darespor'dan TFF'ye tepki - Son Dakika Spor

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