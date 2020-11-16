Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ilçesinde tartıştığı oğlu M.T. (16) tarafından bıçaklanan Rimon T. (46), hayatını kaybetti.

Olay, Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Sürekli alkol alıp, çocuklarına ve eşine şiddet uyguladığı öne sürülen Rimon T. ile oğlu M.T. evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., mutfaktan aldığı bıçakla babasını ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T. gözaltına alınırken, Rimon T., ambulansla götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Rimon T.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.