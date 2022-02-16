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16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3) - Son Dakika

16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3)

16.02.2022 17:40

KULÜPLERDEN 'SILA' PAYLAŞIMIGiresun'da, Hüseyin Can Gökçek'in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk (16) için sosyal medyada binlerce takipçi, kadın cinayetlerine tepki yorumlarında bulundu.

KULÜPLERDEN 'SILA' PAYLAŞIMI

Giresun'da, Hüseyin Can Gökçek'in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk (16) için sosyal medyada binlerce takipçi, kadın cinayetlerine tepki yorumlarında bulundu. Sıla için Trabzonspor, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir kulüpleri de taziye paylaşımları yaptı.

VALİ ÜNLÜ: SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ

Giresun Valisi Enver Ünlü de Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.


16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3)
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3)
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3)
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3)
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3)
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Hüseyin Can, Türkiye, Giresun, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (3) - Son Dakika
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