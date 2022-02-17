Giresun'da Hüseyin Can Gökçek'in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk (16) için sosyal medyada binlerce takipçi, çocuk ve kadın cinayetlerine tepki yorumlarında bulundu. Türkiye'yi üzüntüye boğan Sıla için Trabzonspor, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir kulüpleri de taziye paylaşımlarında bulundu.

Bu arada cinayetle ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü'den de açıklama geldi. Vali Ünlü, twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum' ifadelerinde yer verdi.

BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI GERİDE KALDI

Yaşanan olaydan geriye ise Hüseyin Can Gökçek'in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk ile nişanlı oldukları dönemde çekilen fotoğrafları kaldı.

FOFOĞRAFLAR

GİRESUN (DHA)