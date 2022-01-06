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Son dakika haberi | 16 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN 2 İŞ İNSANIN KATİLİ YAKALANDI - Son Dakika

Son dakika haberi | 16 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN 2 İŞ İNSANIN KATİLİ YAKALANDI

06.01.2022 14:13

Son dakika haber: İZMİT'te, tabancayla vurularak öldürülen iş insanları Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın cinayet şüphelisi Namık E., 16 yıl sonra yakalandı.

İZMİT'te, tabancayla vurularak öldürülen iş insanları Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın cinayet şüphelisi Namık E., 16 yıl sonra yakalandı. Namık E., ifadesinde cinayeti 2 yıl önce ölen T.O. ile birlikte işlediklerini itiraf etti.

Sepetçiler Mahallesi, Taş Ocakları mevkisinde 15 Aralık 2005'te iş insanları Yusuf Hallaç ve Süleyman Acar'ın cesetleri bulundu. Tabanca ile vurularak öldürülen Hallaç ve Acar'ın o dönem yapılan çalışmalarda katillerine ulaşılamadı. Dosya, 16 yıl sonra yeniden açıldı.

Dosyayı inceleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheli tespit etti. Şüphelilerden T.O.'nun 2020 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Kocaeli, Uşak ve Düzce'de yapılan eş zamanlı operasyonlarla 3 kişi gözaltına alındı. Kocaeli ve Düzce'de gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta yakalanan Namık E. ise ifadesinde Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ı, T.O. ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Hallaç ve Acar ile ticari anlaşmazlık yaşadıkları için cinayetleri işlediklerini belirten Namık E., iş insanlarını öldürdükten sonra üzerlerinde bulunan yüklü miktarda parayı ve kullandıkları kiralık aracı alıp, kaçtıklarını söyledi. Aracı İstanbul'da terk ettiklerini belirten Namık E., sonrasında yıllarca saklandığını söyledi.

FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

Namık E.'nin cinayetin işlendiği yıllarda FETÖPDY üyesi olduğu tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Namık E.'nin, 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Namık E. bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi | 16 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN 2 İŞ İNSANIN KATİLİ YAKALANDI
Son dakika haberi | 16 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN 2 İŞ İNSANIN KATİLİ YAKALANDI
Son dakika haberi | 16 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN 2 İŞ İNSANIN KATİLİ YAKALANDI

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Süleyman Acar, Kocaeli, Cinayet, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 16 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN 2 İŞ İNSANIN KATİLİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | 16 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN 2 İŞ İNSANIN KATİLİ YAKALANDI - Son Dakika
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