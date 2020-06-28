Son dakika haberi... 17 kişinin bindiği kamyonet şarampole uçtu - Son Dakika

Son dakika haberi... 17 kişinin bindiği kamyonet şarampole uçtu

Gelen son dakika haberlerine göre - 17 kişinin bindiği kamyonet şarampole uçtu Erzurum'da trafik kazası: 17 yaralı Erzurum'un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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